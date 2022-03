Eduskunnassa heräsi huoli kolmessa viikossa valmistuvan Nato-selonteon onnistumisesta – ”Tässä on nyt monta palloa ilmassa turvallisuuspoliittisesti”

– Tässä on nyt monta palloa ilmassa turvallisuuspoliittisesti. Viime päivinä on hieman ollut ilmassa sellaista tästä selonteosta, jonka ydintarkoitus oli kerätä plussia ja miinuksia tästä Nato-ratkaisusta, että nyt sinne tuleekin kaikki mahdolliset asiat. Voiko ulkoministeri nyt varmistaa ja vakuuttaa eduskunnalle, että siinä kuitenkin pysytään asiassa: Nato-ratkaisussa, sen hyödyissä ja kenties haitoissa, kokoomuksen kansanedustaja Antti Häkkänen kysyi.

Kolmessa viikossa valmista

– Sitten huhtikuun alussa tämä tuotos, aika tiivis sellainen, tullaan antamaan eduskunnalle, ja sen jälkeen valiokunnilla on mahdollisuus käydä näistä teemoista keskustelua. Tämä on tärkeää keskustelua, ja on tärkeää, että siinä on eduskunta mukana, ulkoministeri sanoi.