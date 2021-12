Eeva Lehtimäen kommentti: Pääministerin näyttää olevan vaikea myöntää virheitään – hallituskumppanit pysyvät vielä rinnalla

Illan kulussa on kaksi ongelmaa, joita Marin on saanut selitellä vielä itsenäisyyspäivänä, kirjoittaa MTV Uutisten yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.

On aivan asiallinen kysymys ihmetellä, miten tämä on mahdollista. Monet entiset ja nykyiset ministerit todistavat, että ilman virallista valtioneuvoston kännykkää ei liikuta minnekään, ei edes nukuta. Näin ohjeistaa myös ministerin käsikirja.

Demarileirissä asia haluttiin tänään kuitata inhimillisenä erehdyksenä, mutta on päivän selvää, että hallituksen ykkösministerin täytyy saada kaikki tarvittava informaatio heti ja samaan aikaan muun hallituksen kanssa.

Miksi Marin jatkoi bailaamista?

Toki tämä on THL:n virallinen ohjeistus. Mutta kuinka moni vastuullinen aikuinen olisi jatkanut ravintolailtaa ja vieläpä siirtynyt toiseen paikkaan saatuaan tiedon mahdollisesta korona-altistumisesta?

Pääministeri on rokotettuna ja koronapassilla vapaailtansa toden totta ansainnut, mutta samalla niin hänen kuin meidän jokaisen täytyy käyttää arkijärkeä ja noudattaa yksilön varovaisuutta.

Pääministerin uskottavuuspääoma rapisee

Suurempi ongelma on se, miltä asiat näyttävät. Ja juuri se on politiikan kovaa kauraa. Välinpitämätön suhtautuminen virkakännykkään sekä bailaaminen vielä altistumistiedon jälkeen näyttää siltä, että pääministerin mielestä hänellä on eri säännöt kuin muilla, mukaan lukien oman hallituksensa ministerit.