Sanna Marinin koronakäytös ja tavoittamattomuus ihmetyttävät oppositiopoliitikkoja – "Tällaista esimerkkiä"

Paljastus on poikinut runsasta keskustelua, sillä Helsingin yössä juhlinutta pääministeriä yritettiin tavoitella tekstiviestitse lauantai-illan aikana kahdesti eristäytymisohjeistuksella valtioneuvoston turvallisuusosaston toimesta. Mediatietojen mukaan Marinilla ei kuitenkaan ollut mukanaan valtioneuvoston puhelinta, johon viestit lähetettiin.

"Tällaista esimerkkiä..."

Miten voi olla tavoittamattomissa?

Mediapersoona Tuomas Enbuske on kirjoittanut aiheeseen liittyen useamman tviitin. Hän arvostelee ja ihmettelee Marinin toimintaa ja hänen tavoittamattomuuttaan turvallisuusosaston puolesta.

– En ole mikään jeesus, vaan virheitä tehnyt paskiainen, mutta en nyt missään nimessä olis mennyt eilen baariin, jos olisin altistunut. Me alamaiset on nyt tässä pari vuotta toteltu, firmat on tehneet konkursseja ja sairaanhoitajat raataneet. Tämä menee nyt mulla ns. tunteisiin, Embuske kirjoittaa.