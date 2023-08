Pöllöraati: Häkkänen astui pahasti Orpon varpaille – "Avoin sodanjulistus"

– Kun tiedetään, että Petteri Orpon mahdollinen ehdokas on kuitenkin Alexander Stubb, niin väistämättä tulee kuva, että nyt astutaan aika pahasti pääministerin varpaille, Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen päällikkö Juha Ristamäki sanoo.

– Tilanne on todella aika erikoinen. Sattumalta silmiini osui vanha otsikko puolentoista vuoden takaa, jossa todettiin, että kokoomuksen pakka koskien presidenttipeliä on sekaisin. Tuntuu vähän siltä, että se on edelleen, ellei enemmänkin sekaisin, Brandt sanoo.