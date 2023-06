Pöllöraati arvioi mahdolliset presidenttiehdokkaat: ”Kärkiehdokkaat tekevät pesäeroa likaiseen puoluepolitiikkaan”

Presidenttiehdokkaiksi on toistaiseksi ilmoittautunut Liike Nytin puheenjohtaja Hjallis Harkimo sekä eilen ehdokkuudestaan ilmoittanut Pekka Haavisto. Haavisto on ehdokkaana valitsijayhdistyksen kautta. Hän on toistaiseksi ollut mielipidekyselyiden suosituin seuraavaksi presidentiksi.