Stubb vai Häkkänen? – Kokoomus on presidenttiehdokkaan suhteen "varsin jakaantunut", sanoo tutkija

Pääministeripuolue kokoomuksen mahdollinen presidenttiehdokas on vielä auki.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkija Kimmo Elo sanoo, että kokoomus on presidenttikysymyksen suhteen "varsin jakaantunut".

– Ulkopuolelta tarkkailevana tulee vähän sellainen olo, että jonkinlainen sisäinen kilpailu kokoomuksessa on meneillään, kertoi Elo STT:lle torstaina.

Entistä pääministeriä Alexander Stubbia on pidetty todennäköisenä kokoomuksen ehdokkaana. Kesäkuussa Stubb kertoi Ylelle olevansa valmis harkitsemaan ehdokkuutta.

Puolustusministeri Antti Häkkänen yllätti monet, kun hän elokuun alussa kertoi harkitsevansa ehdokkuutta vakavasti. Keskiviikkona Stubb kertoi, että on luvannut harkita asiaa vakavasti, jos puolue pyytää.

Häkkänen ja Stubb olisivat keskenään erilaiset ehdokkaat. Häkkästä pidetään kokoomuksen konservatiivisiiven edustajana, kun taas Stubb on profiloitunut Eurooppa-poliitikkona.

– Stubbin kannattajat ovat tuoneet esille, että kun hänellä on tausta vahvasti Eurooppa-kuvioissa, niin tavallaan hän olisi signaali, että Suomi on sitoutunut näihin eurooppalaisiin arvoihin ja on liberaali, vapaa ja demokraattinen maa.