Perussuomalaiset ovat päässeet jälleen nousuun, kun taas pääoppositiopuolue SDP:n kannatus on kääntynyt hienoiseen laskuun.

Ylen tuoreen kyselyn mukaan perussuomalaisten kannatus nousi yli 2 prosenttiyksikköä, mikä on selvästi yli virhemarginaalin. Samalla SDP:n kannatus laski lähes prosenttiyksikön, mutta puolue pitää yhä selkeää etumatkaa muihin.

SDP:n hienoinen kannatuslasku ei Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkarin mukaan ole dramaattinen, mutta puolueen haasteena on pitää korkea kannatus yllä pitkään ennen seuraavia vaaleja.

– Demareiden dilemma on, miten pitää gallup-kannatusta yllä puolitoista vuotta, Junkkari sanoo.

– Se on välillä jopa vähän kiusallista, miten demarit pidättää hengitystään ja [puolueen puheenjohtaja Antti] Lindtman varoo kaikkea. Yleensä tuollainen kaiken varominen tulee sormille, eli on tämä demareille hankala paikka.

Mikä nostattaa perussuomalaisia, onko keskustan syytä rajoittaa unelmia? Pöllöraadissa myös MTV Uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen ja politiikan toimittaja Jari Korkki. Katso arvio puoluekannatusten turbulenssista videolta artikkelin alusta.

9:18 Katso myös: Pöllöraati arvioi myös eduskunnan Palestiina-kiistan ja ulkoministeri Valtosen säärikohun.