Oulaskankaan sairaalasta on tullut symboli sairaaloiden lakkauttamiselle, sanoo Pöllöraati.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan Oulaskankaan sairaalan yöpäivystystä puolustanut kansalaisaloite hylättiin eduskunnassa viime viikolla.

Hallituksen rintamasta tuli lipeämisiä, joista torstaina annettiin rangaistuksia.

Perussuomalaisista Mikko Polvinen erotettiin eduskuntaryhmästä tammikuun loppuun asti. Polvinen lipesi ryhmäkurista ja äänesti Oulaskankaan sairaalan kohtalosta toisin kuin muu puolue.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti myös erottaa kansanedustaja Juha Hännisen ryhmästä kuukauden määräajaksi samasta syystä kuin Polvinen. Kokoomuksen Janne Heikkiselle annettiin varoitus.

Pöllöraadin mielestä tässä testattiin, mitä tapahtuu, jos ei äänestä ryhmäkurin mukaisesti.

– Tämä on herättänyt paljon tunteita perussuomalaisissa, sanoo Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki.

– Ryhmästä erottaminen on kova rangaistus, mutta perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi, että ryhmässä olisi haluttu vielä ankarampaa rangaistusta Polviselle, Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen sanoo.

Leima puolueessa

Jussi Kärjen mukaan erotetut ja varoituksen saaneet poliitikot voivat unohtaa ministeripestit ja tärkeät valiokuntapaikat.

– Tästä jää leima puolueen sisälle.

MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum puolestaan on sitä mieltä, että kyseiset edustajat ovat tehneet aatepohjalta ja laskennallisesti valintansa ja myyneet luottamuspääomaa puolueen sisällä sillä hinnalla, että saavat kansalaisilta tukea torilla.

– Politiikon kannattaa mieluummin myöntää vaikka käyttävänsä heroiinia kuin lopettaa oman alueen sairaalan päivystykset, se on valtava stigma, Neihum sanoo.

Jenni Tammisen mukaan Oulaskankaan kohtalo kiinnostaa ihmisiä ympäri Suomea kovasti juuri sen takia, että ihmisillä on kova huoli sairaalaverkoston karsimisesta ja sairaaloiden lakkauttamisesta.

– Oulaskankaasta on tullut symboli sairaalaverkoston karsimiselle, Jussi Kärki summasi.