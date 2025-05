Mediat: USA ei halua Zelenskyiä Nato-kokoukseen

Eurooppa ihmettelee Yhdysvaltojen ratkaisua, mutta ei uskalla vastustaa sitä, lähteet kertovat.

Yhdysvallat vastustaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kutsumista kesäkuussa Haagissa järjestettävään puolustusliitto Naton huippukokoukseen.

Asiasta kertovat lähteet italialaiselle uutistoimistolle Ansalle, Alankomaiden yleisradioyhtiölle Nosille ja EU:n keskittyvälle Euractiville. Myös lukuisat ukrainalaismediat, kuten Kyiv Post ja Kiev Independent ovat uutisoineet väitteistä.

Nato, Ukraina tai Yhdysvallat eivät ole kommentoineet mediatietoja.

Se, haluaako Yhdysvallat jättää Zelenskyin kokonaan kokouksen ulkopuolelle vai ainoastaan joidenkin keskusteluiden ulkopuolelle on epäselvää.

Zelenskyi on osallistunut kaikkiin Naton huippukokouksiin Venäjän vuoden 2022 suurhyökkäyksestä lähtien joko paikalla ollen tai verkkoyhteyden välityksellä.

Eurooppa ihmettelee, ei uskalla vastustaa

Lähteiden mukaan Euroopassa ihmetellään Yhdysvaltojen halua pitää Zelenskyi Nato-kokouksen ulkopuolella on ihmetelty.

Ukrainalle ei ole ainakaan toistaiseksi lähetetty kutsua huippukokoukseen, lähteet kertovat Euractiville.

Sen sijaan Naton kumppanit Japani, Etelä-Korea, Australia ja Uusi-Seelanti ovat jo kutsunsa saaneet.

Alankomaiden yleisradiolle puhunut lähde kuvaili vahvistamatonta päätöstä "diplomaattiseksi katastrofiksi Alankomaille, jota yksikään tiedottaja ei voisi perustella".

Eurooppa on kuitenkin varonut vastustamasta Yhdysvaltoja asian suhteen.

Lähteiden mukaan Euroopan valtiot pitävät tärkeimpänä tavoitteenaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tyytyväisenä pitämistä.

Aiemmin brittilehti Financial Times uutisoi, että EU-maiden johtajat ovat painottaneet unionille, ettei Trumpia saa ärsyttää ennen Naton kesäkuista huippukokousta.

Helmikuun Nato-kokouksessa Yhdysvallat teki selväksi, että Euroopan on otettava lisää vastuuta mantereensa puolustamisesta.

Yhdysvallat on vaatinut Euroopan valtioita nostamaan puolustusbudjettinsa peräti viiteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tällä hetkellä vaatimustaso on kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Kaikki Euroopan Nato-maat eivät ole pitäneet kiinni tavoitetasosta.

Laajalti uskotaankin, että Haagin huippukokouksesta Nato-maat päättävät puolustusmenovaatimuksen nostosta.

Jopa sillä, osallistuuko Trump kesän Nato-kokoukseen, on spekuloitu. Äskettäin Yhdysvaltojen Nato-suurlähettiläs vakuutti Trumpin saapuvan paikalle.

1:54 Ukrainalainen kärkipoliitikko: Sota jatkuu.

Ukraina ja Venäjä keskustelevat

Zelenskyin kutsumatta jättäminen olisi jatkoa Ukrainan ja Yhdysvaltojen kuluvan vuoden aikana huomattavasti vaikeutuneille suhteille.

Trump on presidenttinä tehnyt sarjan päätöksiä, joiden on katsottu suosivan Venäjää Ukrainan sijaan. Yhdysvallat jopa hetkeksi keskeytti Ukrainalle antamansa ase- ja tiedusteluavun. Sittemmin sotilasapua on tiettävästi jatkettu.

Presidentti Zelenskyi ja Trump julkinen riita helmikuun lopulla Valkoisessa talossa lopetti kaiken spekulaation siitä, missä kunnossa valtioiden suhteet ovat.

Sanasodan jälkeen valtioiden välit ovat kuitenkin ainakin näennäisesti parantuneet.

Zelenskyi ja Trump keskustelivat rauhallisesti paavin hautajaisissa, minkä lisäksi maat allekirjoittavat äskettäin mineraalisopimuksen, jonka on tulkittu sitovan Yhdysvaltoja tiukemmin Ukrainaan.

Yhdysvallat on uhannut lopettaa rauhanvälittämisen, jos neuvottelut Ukrainan ja Venäjän välillä eivät edisty. Maiden delegaatiot tapaavat torstaina Turkissa.

Presidentti Zelenskyi halusi tavata Turkissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin, joka ei kuitenkaan saavu paikalle. Zelenskyi kuvaili Venäjän lähettämää neuvotteluryhmää näennäiseksi.

Venäjän ryhmää johtaa Putinin avustaja Vladimir Medinski, jonka mukaan Kremlin tavoitteena on “kestävä rauha".

2:40 Tutkija: Venäjä ei todellisuudessa halua neuvotteluja.