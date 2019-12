Poliitikot napit vastakkain – maastopalojen piinaamassa Australiassa kiistellään vapaaehtoisille palomiehille maksettavista korvauksista

Australiassa poliitikot vääntävät kättä vapaaehtoisille palomiehille maksettavista korvauksista. Asia on noussut esille rajujen maastopalojen piinatessa edelleen maata.

– Jos joku on ollut ilman tuloja kuukausien ajan koska hän on ollut sammuttamassa paloja – ja tapasimme Bilpinissä erään joka oli ollut syyskuusta lähtien joka päivä sammutustöissä – se on kestämätöntä. Maalaisjärki kertoo sen, Albanese sanoi Guardianin mukaan.