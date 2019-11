Sammutushelikopteri syöksyi maahan Australian maastopaloalueella – palot tuhonneet jo yli 300 kotia, viranomaiset kehottavat asukkaita poistumaan

Uutistoimisto Reutersin mukaan Queensland on edelleen hätätilassa, ja viranomaiset ovat kehottaneet poistumaan alueelta.

Kolme henkilö kuollut paloissa

Paloissa on tähän mennessä kuollut kolme henkilöä ja polttanut noin miljoonan hehtaarin kokoisen alueen viljelysmaata ja pusikkoa. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos on lisännyt alueen kuivuutta viime vuosina, joka on johtanut entistä voimakkaampiin metsäpaloihin.