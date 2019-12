Arvosteluryöpyn kohteeksi joutunut Australian pääministeri tapasi maastopaloja sammuttaneita palomiehiä

Pääministeri kertoi, että lomalle lähtemisessä oli kyse lapsille annetusta lupauksesta, mutta hän sanoi hyväksyvänsä, että pääministerinä ihmisellä on muita vastuita.

Vapaaehtoiset sammuttajat näännyksissä

Maastopalot ovat Australiassa jokavuotinen riesa. Asiantuntijoiden mukaan ilmaston lämpeneminen on kuitenkin luonut olosuhteet, joissa palot jylläävät entistä hurjempina.

Toistaiseksi noin kolme miljoonaa hehtaaria maata on palanut, 800 kotia on tuhoutunut ja ainakin 10 ihmistä on kuollut. Sydneyssä, Brisbanessa ja pääkaupunki Canberrassa asukkaat ovat kärsineet surkeasta ilmanlaadusta, kun tuulet ovat kuljettaneet valtavilta paloalueilta savua kaupunkeihin.