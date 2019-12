Satoja koteja on tuhoutunut Australiaa piinaavissa maastopaloissa: "Tuulet voivat tuoda erittäin vaarallisia olosuhteita"

Uuden Etelä-Walesin osavaltiossa lämpötilat kipusivat paikoin liki 47 asteeseen. Osavaltion pääministeri Gladys Berejiklian on kuvannut olosuhteita "katastrofaalisiksi" ja erittäin vaikeiksi.

Osavaltioon kuuluvan Sydneyn liepeillä on kärsitty suurista ja myrkyllisistä savupilvistä.

– Tänään on ollut kamala päivä, kuvaili osavaltion paloviranomaisten edustaja Shane Fitzsimmons lauantaina.

800 kotia tuhoutunut

Paloissa on tuhoutunut noin 800 kotia ja ainakin 10 ihmistä on kuollut. Australialaismedioiden mukaan kymmeniä taloja jäi palojen alle myös lauantaina. Suuria teitä on jouduttu sulkemaan ja junaliikennettä rajoitettu palojen takia.