Sari, 35, on harvinaisuus miesvaltaisessa moottoripyöräpoliisien jengissä: ”Usein hämmästellään, miten olen selvinnyt pääsykokeen fyysisestä osuudesta”

Itä-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Sari Hukkanen, 35, on harvinainen tapaus ammatissaan. Suomessa on noin 150 moottoripyöräpoliisia. Heistä ainoastaan kolme on naisia. Se olikin yksi syistä, miksi Hukkanen hakeutui moottoripyörän pariin.