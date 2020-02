Poliisikyselyn synkät tulokset eivät yllättäneet sisäministeri Maria Ohisaloa – "Jo pidemmän aikaa poliisissa on jouduttu kituuttamaan pienillä resursseilla"

MTV:n Kymmenen uutisissa tänään vieraillut sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo, että ei ole yllättynyt luvuista.



– Moni näistä ei valitettavasti yllätä. Se, mitä olen kentältä ja ministeriössä kuullut ja nähnyt, on se, että pidemmän aikaa poliisissa on jouduttu kituuttamaan aika pienillä resursseilla. Erityisesti poliisien määrä suhteessa väestöön on Suomessa erittäin pieni, Ohisalo sanoo.



Ohisalo lupaa parannusta tilanteeseen. Hallitusohjelmassa on luvattu poliisien määrän nostamista seuraavan vajaan kolmen vuoden aikana.



– Meillä on tavoitteena, että vuoteen 2022 meillä olisi 7500 poliisia. Se ei toki vielä tule riittämään, mutta nämä ovat ensimmäisiä askelia sille uralle, että saadaan vahvistettua poliisien määrää kentällä pitkässä juoksussa.



Ohisalo painottaa, että suomalaiset luottavat vahvasti poliisiin ja turvallisuusviranomaisiin ylipäänsä. Hän uskoo, että poliisin ammatin vetovoima säilyy jatkossakin.



– Meidän poliitikkojen tehtävänä on varmistaa, että tästä eteenpäin kaikki hallitukset lupaavat ja tekevät töitä sen eteen, että poliisien määrä siellä kentällä kasvaa.



Poliisia on viime aikoina kiireen ja resurssipulan lisäksi huolettanut myös jengirikollisuuden lisääntyminen. Ohisalo sanoo, että huoli on tiedossa ja ongelmat ylittävät valtioiden rajat. Hän on erityisen huolissaan nuorison jengiytymisestä.