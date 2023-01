Toimittaja osallistui vartijakoulutuksen tunnille: Tämän takia kiinniottotilanteissa tarvitaan neljä vartijaa

Artikkelin videolta on katsottavissa, miten maassa hallinta kahden vartijan voimin eroaa siitä, kun vartijoita on neljä. Lopputulos tuskin yllättää – tilanteen luonne muuttuu radikaalisti.

– On tilanteita, joissa on hyvin rauhallinen kohdehenkilö, joka tyytyy lähtemään itse, kun otetaan käsistä kiinni. Sitten on nykyihminen, joka kokee, että hänen on vastustettava fyysisesti sitä toimenpidettä.