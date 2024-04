Poliisi tutkinut epäillyn kouluampujan laitteet – löytynyt materiaali viittaa teon suunnitelmallisuuteen

– Esitutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, jotka viittaavat teon suunnitelmallisuuteen. Epäillyn hallusta takavarikoitujen laitteiden, kuten puhelimen ja tietokoneen laite-etsinnöissä on löytynyt materiaalia, joka tukee tätä käsitystä. Esitutkinnallisista syistä emme pysty tästä asiasta kertomaan tämän enempää, kertoo rikoskomisario Marko Särkkä .

Silminnäkijähavaintoja pyydetään

– Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua siitä, miten epäilty on saanut tekoon käytetyn aseen haltuunsa. Poliisilla on alustava käsitys asiasta, mutta selvitystyö tämän ampuma-aserikoksena tutkittavan asian osalta on vielä kesken, Särkkä jatkaa.