Viertolan koulu ei unohda – koululaisilla tänään erilainen päivä

Vuosi sitten tänä päivänä tapahtui Suomen kolmas kouluampuminen. Erityisen kamalaksi tapauksen teki osallisten nuori ikä, koska kaikki tämä tapahtui Viertolan ala-asteella Vantaalla.

12-vuotias poika kuoli ja kaksi saman ikäistä tyttöä haavoittui vakavasti, kun kuutosluokkalainen poika käveli luokkahuoneeseen aseen kanssa, sanoi kiusaamisen nyt loppuvan, ja avasi tulen. Naapuriluokan opettaja puuttui tilanteeseen ja sai ampujan poistumaan koulurakennuksesta. Poliisi otti hänet pian kiinni lähistöltä.

Viertolan koulussa on palattu arkeen, mutta tänään, tapahtumien vuosipäivää ei tulla ohittamaan.

– Se otetaan huomioon. Meillä on maanantaina lähtenyt koteihin viesti, jossa on kerrottu, miten asiaa käsitellään Viertolan koulun oppilaiden kanssa ja kerrottu, että asiaa käsitellään kaikissa luokissa oppilaiden ikä ja kehitystaso huomioiden. Jos kotona jo nousee asiaa, niin siitä voidaan keskustella. Sitten on tietynlainen muistelupiste ja muuta, kertoo Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo.

Vuosipäivää lukuun ottamatta, tavalliseen elämään palaaminen on ollut tärkeää.

– Lapset ja myös aikuiset toipuvat tällaisista raskaista tilanteista parhaiten, kun arki jatkuu mahdollisimman normaalina. Se on paras lääke poikkeuksellisesta tilanteesta toipumiseen, Kalo sanoo.

Lisäresursseja tarjottu

Viertolan koulun oppilaille ja henkilöstölle tarjottiin intensiivistä tukea tapahtumista toipumiseen heti tapahtuneen jälkeen suurimman surun aikana.

– Huhti–toukokuun aikana asiaa käsiteltiin lasten iän ja kehitystason mukaisesti ja heille, jotka tarvitsivat enemmän tukea, sitä saivat, ja se on nopeuttanut palautumista, Kalo kertoo.

Viertolan koulun oppilaille on ollut koko vuoden ajan tarjolla lisäresursseja tapauksen käsittelyyn. Vantaan kaupungin tasolla kriisitason valmisohjeistusta on päivitetty. Turvatoimien lisäämisestä kouluihin on keskusteltu, mutta sitä ei nähty tarpeelliseksi.

Epäilty tekijä, oman kertomansa mukaan koulukiusattu poika, kertoi teonsa motiiviksi juurikin kiusaamisen.

Poliisi ei esitutkinnassa löytänyt varsinaista näyttöä kiusaamisesta, mutta totesi kuitenkin, että kiusaaminen voi olla myös kokijan subjektiivinen kokemus.

Epäilty oli kuulusteluissa poliisille sanonut, että kiusaaminen ilmeni etenkin syrjintänä.

Esitutkinnassa selvisi myös, että tekijä on osoittanut erityistä kiinnostusta Jokelan kouluampumiseen.

– Päämäärätietoisesti seuraamme kiusaamistilannetta. Esimerkiksi oppilaat vastaavat tietyn jakson syksyllä ja keväällä kiusaamiseen liittyviin asioihin. Meidän opettajamme saavat siitä tietoa. Meillä on nollatoleranssi kiusaamiseen ja pyrimme siihen aina puuttumaan, kun se tulee aikuisten tietoon, Kalo sanoo.

Kalon mukaan vanhempien puolelta ei ole tämän vuoden aikana tullut normaalia enempää huolestuneita yhteydenottoja.

Tekoa vaikea käsittää

Poliisin tietojen mukaan tekijä on tällä hetkellä sosiaaliviranomaisten huomassa, ja molemmat loukkaantuneet tytöt ovat kotiutuneet. Tekijä on kuulusteluissa osoittanut katumusta.

Poliisin mukaan tutkinnallisesta näkökulmasta tapaus on ollut selkeä. Muuten ei – tapahtunutta on vaikea käsittää.

– Henkisellä tasolla, onhan tämä ollut tosi vaikea tapaus ymmärtää ja käsittää sitä, että näin pienistä lapsista kyse, mukaan lukien epäilty tekijä. Miten tämmöinen…miksi tämmöiseen tilanteeseen on päädytty? ihmetteli tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Marko Särkkä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta Rikospaikka-ohjelmassa viime lokakuussa.

