Poliisi ei epäile Lapinlahden räjähdyksessä rikosta tässä vaiheessa.
Pohjois-Savon Lapinlahdella tapahtui räjähdys omakotitalossa lauantaina.
Itä-Suomen poliisi kertoo sunnuntaina, että poliisi jatkaa asian selvittämistä. Poliisin mukaan tässä vaiheessa ei ole ilmennyt mitään rikokseen viittaavaa.
Räjähdys sattui omakotitalon autotallissa. Räjähdyksen seurauksena autotallissa syttyi tulipalo.
Pelastuslaitoksen mukaan talon asukas ei ollut tapahtuma-aikaan kotona. Hälytyksen tapahtuneesta teki naapuri puoli kahden aikaan iltapäivällä. Naapuri sammutti autotallissa syttyneen tulipalon käsisammuttimella.