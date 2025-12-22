Poliisin mukaan ainoana syynä räjähdykseen pidetään tällä hetkellä käytössä olevien tietojen mukaan autotallissa ollutta nestekaasupulloa.

Lapinlahdella Ahvenkujalla tapahtui räjähdys omakotitalon yhteydessä olevassa autotallissa lauantaina noin kello 13.30 aikaan.

Räjähdys ei aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta omakotitalo tuhoutui räjähdyksen voimasta talon omistajan alustavan arvion mukaan korjauskelvottomaksi.

Poliisin mukaan tapahtuneen räjähdyksen seurauksena muun muassa autotallin pariovet lensivät tien toisella puolella olevalle naapurin tontille. Räjähdyksen yhteydessä paikalla oli pieni tulipalo, minkä kiinteistön naapurit onnistuivat helposti sammuttamaan.

Poliisi ja pelastuslaitos suorittivat paikalla tutkintaa ja tutkinnassa saatiin suljettua pois räjähteiden osuus tapahtumiin. Myöskään talotekniikka ei ole voinut aiheuttaa räjähdystä, poliisi tiedottaa.

Poliisin mukaan ainoana syynä räjähdykseen pidetään tällä hetkellä käytössä olevien tietojen mukaan autotallissa ollutta nestekaasupulloa.

Pullosta on voinut vuotaa kaasua autotalliin ja kaasu on mahdollisesti syttynyt autotallissa olleen sähkölaitteen aiheuttamasta kipinästä. Syttymisen seurauksena suljetussa tilassa oleva kaasu on mahdollisesti räjähtänyt.

Asiassa suoritetaan myöhemmin vielä lisätutkimuksia poliisin mukaan muun muassa kaasupullon osalta, mutta voi olla, että täydellistä varmuutta räjähdyksen aiheuttajaksi ei saada selvitettyä.