Nuori mopoilija ajoi poliiseja karkuun viritetyllä mopolla Lapinlahdella

Mopoilija ei poliisin pysäytysvalosta paljoa piitannut.
Tapahtumaketju sai alkunsa kun mopoilija ajoi torstaina ajonopeuksia valvomassa ollutta poliisipartiota vastaan. Partioauton tutka rekisteröi mopoilijan vauhdiksi reilu 60 kilometriä tunnissa taajama-alueella.
Poliisi lähti mopoilijan perään pysäyttääkseen tämän. 15-vuotias mopoilija ei poliisin pysäytysvalosta piitannut vaan jatkoi ajamistaan. Mopoilija ajoi muun muassa risteyksen yli kovalla vauhdilla eikä piittannut risteyksessä olleesta STOP-merkistä.
Takaa-ajo jatkui asuinalueelle, jossa mopoilija ajoi kovalla nopeudella hiekkapohjaisilla kevyenliikenteen väylillä. Poliisi kadotti näkyvyyden mopoilijaan kun tämä ajoi kapealle lenkkipolulle.
Poliisi löysi mopoilijan ja tämän mopon hetkeä myöhemmin lähimetsästä. Mopoon oli ruuvattu 124 kuutiosenttimetrin moottori, joten se luokiteltiin kevytmoottoripyöräksi eikä mopoilijan ajo-oikeus ei riittänyt kuljettamaan kyseistä ajoneuvoa.
Poikaa epäillään muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Alkoholilla ei ollut osuutta tapahtumaan.
Poliisi muistuttaa pakoon ajamisen riskeistä, sillä pakoon ajaja vaarantaa oman henkensä ja terveytensä lisäksi myös muiden tienkäyttäjien henkeä ja terveyttä.
– Onneksi tässä kyseissä tapauksessa mopoilija ei loukkaantunut, eikä kukaan jäänyt mopon alle. Aineksia tällaiseen onnettomuuteen takaa-ajon aikana oli, sillä tapahtuma-aikaan Lapinlahdella oli kohtalaisesti muun muassa koululaisliikennettä, poliisi kirjoittaa tiedotteessaan.