Pohjois-Savon Lapinlahdella on tapahtunut räjähdys omakotitalossa, Pohjois-Savon pelastuslaitos kertoo.
Päivystävän palomestarin mukaan omakotitalon autotalli on tuhoutunut räjähdyksessa. Onnettomuudesta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja, eikä se aiheuta vaaraa sivullisille.
Räjähdyksen syytä tutkitaan.
Onnettomuus on tapahtunut Lapinlahdella Ahvenkujalla.
Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle puoli kahden aikaan iltapäivällä. Ensitietojen mukaan paikan päällä on ainakin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.
