Poliisi kehuu sivullisten toimintaa Tampereen ampumisessa: "Kokenutta rikostutkijaa lämmittää"

– Kun epäilty teko tapahtuu Tampereen vilkkaimman kadun varrella ennen iltakahdeksaa, kyllähän kadulla ihmisiä on. Kun tiedetään, että ampuma-asetta käytetään, niin vaaraelementti on olemassa. Poliisi on kirjannut tästä rikosnimikkeen vaaran aiheuttaminen.