Mies hakkasi iäkkäitä naisia Turussa vakavin seurauksin – poliisilta uutta surullista tietoa

Polkupyörällä liikkunut keski-ikäinen mies on pahoinpidellyt ihmisiä Turussa. Osa uhreista sai poliisin mukaan vakavia ja pysyviä vammoja.

Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi laajan rikoskokonaisuuden, joka koskee Turussa keväällä tapahtuneita, pääasiassa iäkkäisiin naisiin kohdistuneita vakavia väkivaltarikoksia.

Asia on siirtynyt syyteharkintaan Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Poliisi epäilee 41-vuotiaan miehen kohdistaneen suunnitelmallisesti äkillistä väkivaltaa satunnaisesti valitsemiinsa ihmisiin.

Epäillyt väkivallanteot tapahtuivat Turussa kahden kuukauden aikana maalis–toukokuussa.

Poliisi otti epäillyn kiinni toukokuun alussa, ja hän on ollut siitä lähtien vangittuna.

Mies valitsi poliisin mukaan uhrinsa tilaisuuden tullen ja paikan mukaan.

– Hän liikkui polkupyörällä ja kohdisti uhreihinsa väkivaltaa täysin yllättäen ilman keskustelu- tai katsekontaktia, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tommi Kosunen Lounais-Suomen poliisilaitokselta kuvailee tiedotteessa.

Uhreille vakavia vammoja

Mies työnsi poliisin mukaan rajuin ottein uhrinsa nurin tai löi nyrkillä ylävartaloon.

Tekojen jälkeen mies poistui nopeasti paikalta polkupyörällään.

– Osa uhreista sai vakavia ja pysyviä vammoja, Kosunen kertoo.

Uhreja on yhteensä 21, joista valtaosa oli iäkkäitä naisia.

Uhrien laskennallinen keski-ikä on 69 vuotta. Nuorin uhreista oli 24-vuotias ja vanhin 89-vuotias.

21 pahoinpitelystä kuusi on törkeitä

Lounais-Suomen poliisi tiedotti asiasta ensimmäisen kerran toukokuun puolivälissä.

Pian ensitiedottamisen jälkeen poliisin tietoon tuli jo ilmoitettujen lisäksi uusia kokonaisuuteen liittyviä pahoinpitelyrikoksia.

Miestä epäillään nyt kaikkiaan 21 pahoinpitelystä, joista kuusi on törkeitä.

– Esitutkinnassa päädyttiin kuuden jutun osalta törkeään pahoinpitelyyn tapauksissa, joissa uhri oli käytännössä täysin puolustuskyvytön ja joissa uhrit ovat saaneet vakavia vammoja, Kosunen sanoo.

Epäilty on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Teoille ei ole esitutkinnassa selvinnyt selvää motiivia.

– Poliisi on esitutkinnan aikana kerännyt huomattavan määrän todistelua muun muassa teknisen tutkinnan ja valvontakameramateriaalin avulla, Kosunen taustoittaa.

Yhteensä 27 esitutkintapöytäkirjaa

Pahoinpitelyrikosten ohella poliisi on selvittänyt myös kuutta omaisuusrikosta, joista epäillään samaa tekijää. Myös epäillyt omaisuusrikokset ajoittuvat maalis- ja toukokuun väliselle ajalle.

Näissä tapauksissa kyse on neljästä varkaudesta ja kahdesta vahingonteosta.

Poliisi on saanut juttukokonaisuudessa valmiiksi 27 esitutkintapöytäkirjaa, jotka ovat siirtyneet syyttäjälle.