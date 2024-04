Poliisilta uutta tietoa Viertolan kouluampumisesta – toinen tytöistä pääsee kotihoitoon

Suurin osa kuulusteluista on saatu tehtyä. Esitutkintaa on tehty tiiviissä yhteistyössä eri viranomaisten kanssa, mukaan lukien syyttäjä.

– Molemmat loukkaantuneet tytöt ovat edelleen sairaalahoidossa. Toisen loukkaantuneen tila on edelleen kriittinen, mutta toinen tytöistä on pääsemässä kotihoitoon tänään, Särkkä jatkaa.

Näin tapahtumat etenivät

Uhrit yhä sairaalassa

Poliisi on kertonut ampujan puhuneen poliisille "tyypillisen 12-vuotiaan tavoin" melko avoimesti tapahtumasta. Hän on kertonut myös siitä, mikä tekoon on johtanut. Hän on kertonut poliisille motiivina olleen kiusaamisen.