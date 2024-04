Uutta tietoa poliisilta: Kouluampumisesta epäilty 12-vuotias sai tavata vanhempansa ensimmäistä kertaa

Vantaan Viertolan kouluampumisesta epäilty poika ei ollut vielä eiliseen mennessä saanut tavata vanhempiaan, mutta nyt tapaaminen on onnistunut valvotusti.

Lapsi on toistaiseksi sosiaaliviranomaisten hallussa, eikä poliisin kiinniotettuna, koska hän on alle 15-vuotias eli hän ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa.

– Huomioimme tietenkin lapsen tarpeen tavata vanhempansa, mutta esitutkinta on erittäin tärkeä suorittaa asianmukaisesti, Hyvärinen sanoi.

Tänään Hyvärinen kertoi MTV:lle, että lyhyt tapaaminen valvotussa tilassa on järjestynyt.

– Tässä vaiheessa, kun esitutkinta on kesken, hän on saanut tavata vanhempansa valvottuna tietyssä tilanteessa. Yhteiseloa vanhempien kanssa ei voi kuvitella tässä vaiheessa ennen kuin kaikki osalliset on kuulusteltu.