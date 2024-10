Poliisin on määrä tiedottaa Viertolan kouluampumisen tutkinnan valmistumisesta

Opettaja sai epäillyn poistumaan

Paikalle avuksi pyydettiin rinnakkaisluokan opettaja, joka onnistui puhumalla saamaan epäillyn lopettamaan ampumisen ja poistumaan koulusta. Poliisi on kuvaillut opettajan toimintaa kylmähermoiseksi ja päättäväiseksi. Esitutkinnassa on selvinnyt, että pojan aikomus oli kohdistaa tekonsa useampaan kuin kolmeen ihmiseen.

Poliisin mukaan epäilty on kertonut teon motiiviksi kiusaamisen, jota hän on kuvannut nimittelynä, syrjintänä ja ryhmän ulkopuolelle jättämisenä. Esitutkinnassa ei kuitenkaan poliisin mukaan ole tullut ilmi seikkoja, jotka tukisivat epäillyn kertomaa kiusaamisesta. Tutkinnassa on tullut esille vuosia aiemmin tapahtuneita muutamia yksittäisiä konfliktitilanteita, jotka on selvitetty.