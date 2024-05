Poliisi Viertolan kouluampumisesta: Tekoa suunniteltiin viikkoja, 12-vuotias ampunut aseella ennenkin

Viikkojen suunnittelu, aikoi ampua useampaa

Tekijä on kertonut kuulusteluissa suunnitelleensa tekoa kahdesta kolmeen viikkoa. Poliisin mukaan myös tutkinnat tukevat kuulusteluissa kerrottua, sillä pojan tietoteknisistä laitteista on käynyt ilmi pojan kiinnostus kouluampumisiin ja vastaaviin tekoihin liittyviin sivustoihin sekä aseisiin ja asevideoihin.

– Epäilty on saapunut aamulla kouluun WC -tilojen kautta, nostanut huivin kasvojensa suojaksi ja kävellyt luokkaan. Luokkahuoneessa epäilty on ilmoittanut, että nyt loppu kiusaaminen, jonka jälkeen hän on ampunut käsiaseella kolmea oppilasta. Esitutkinnassa on myös selvinnyt, että tekijän aikomus on ollut kohdistaa tekonsa useampaan kuin kolmeen henkilöön, Särkkä kertoo tiedotteessa.