Suomen poliisijärjestöjen liiton SPJL:n johtaja Jonne Rinne vieraili Ukrainassa.

Rinne vieraili Ukrainassa Euroopan poliisijärjestöjen keskusliiton presidentin roolissa tutustumassa, kuinka ukrainalaispoliisit operoivat sotatilanteessa.

– Paljon sieltä oppeja tulee mukaan, Rinne sanoo.

Rinne kertoo, että Ukrainassa on 8 000–10 000 poliisia, jotka ovat operatiivisissa sotilastehtävissä aivan etulinjassa.

– Kyllä se viesti oli droonit, droonit ja droonit.

Rinne kertoo, että nykyaikainen sodankäynti on muuttunut merkittävästi aikaisemmasta.

– Jos aikaisemmin on pystytty aloittamaan operatiivinen toiminta kilometrin puolentoista päässä etulinjasta, nyt se etäisyys on 16–20 kilometriä.

Rinne kertoo vierailun olleen mieleenpainuva.

– Heillä on etulinjan kokemusta ja osaamista, jota he mielellään haluavat jakaa. Tämä on yksi asia mihin, meidän täytyy kiinnittää tulevaisuudessa laajasti huomiota yhdessä poliisihallinnon ja sisäministeriön kanssa.