Tärkeä viesti suomalaisille: Tavallinen venäläinen ei ole syypää – "Tämä on Vladimir Putinin sota"

– Presidentti, pääministeri, puolustusministeri ja ulkoministeri ovat esiintyneet todella ryhdikkäästi. He vetävät Suomen turvallisuuspolitiikan tavoitteita kympin arvoisesti, sanoo MTV Uutiset Liven lähetyksessä vieraillut Kerttunen.

Rajan tuntumassa asuvilla ei paniikkia

Ukrainan sodan tilanne on aiheuttanut luonnollisesti pelkoa ja huolta myös suomalaisissa. Kerttunen lähettää suomalaisille voimaannuttavan viestin.

– Asun itse rajan pinnassa Lieksassa ja siellä ihmisillä ei ole paniikkia. Meihin ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, ei ole kohdistunut vuosikymmeniin. Osittain nyt siitä syystä, että Venäjän sotavoima on Ukrainassa.

– Tilanne on huolestuttava, mutta paniikkiin ei ole syytä. Meillä on myönteisessä mielessä vahva valtio. On tärkeää että teemme konkreettisia avustustoimia Ukrainan kansan hyväksi.