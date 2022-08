Kyber- ja sotatieteiden professori Naton tuesta Ukrainalle: "Tässä on mahdollisuus ottaa johtava rooli"

Ukraina on kertonyt, että sillä on käytössään 16 pitkän kantaman HIMARS-raketinheitintä. Ensimmäiset HIMARSit se sai käyttöönsä maan puolustusministerin mukaan kesäkuun lopulla.

Ase ei laula ilman käyttäjää

– Ukrainalla on tarve pikakouluttaa sotilaitaan. Tässä Natolla on mahdollisuus ottaa johtava rooli. Esimerkiksi Iso-Britannia on sitoutunut kouluttamaan 10 000 ukrainalaista sotilasta seuraavina kuukausina. Saksassa on puolestaan Yhdysvaltojen suuri koulutuskeskus. Uusia koulutuskeskuksia on mahdollisuus perustaa muihin maihin ja erityisesti aseteknologian käyttökoulutusta lisättävä.