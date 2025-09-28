MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen seurasi rintamalla ukrainalaisten drooni-operaatioita kahden vuorokauden ajan.

Ukraina heikentää Venäjän sotilaallista kykyä systemaattisilla drooni- ja ohjusiskuilla. Ukraina lähettää itse kehittämiään ohjuksia ja drooneja syvälle Venäjälle, Venäjän miehittämille ukrainalaisalueille ja tekee myös täsmäiskuja sotilaskohteisiin rajavyöhykkeellä.

MTV Uutisten toimittaja Niko Nurminen seurasi ukrainalaisten drooni-operaatioita kaksi vuorokautta Vovtshanskissa, Venäjän rajan tuntumassa.

Droonit ovat nousseet erityisen tärkeään asemaan Ukrainan ja Venäjän välisessä sodassa. Nurmisen seuraama ryhmä on yksi niistä, joiden tuhoamista Venäjä eniten haluaa.

Nurminen tutustui ukrainalaisten sotilaiden arkeen, joista osa oli oppinut taitonsa aiemmin, osa opetellut vasta jouduttuaan rintamalle.

– Tästä kombinaatiosta on saatu aikaan toimiva ryhmä, Nurminen sanoo.

Nurminen kuvaa sotilaiden taustojen vaihtelevan insinööreistä fysioterapeutteihin ja kaikkeen siltä väliltä.

Kyseinen ryhmä on rajavartioston alla toimiva ryhmä, joka on integroitu muihin asevoimiin.

Droonit tärkeitä

Droonit ovat nousseet sodankäynnissä merkittävään asemaan. Tykistötultakin satelee, mutta droonit ovat se asia, joka tätä sotaa määrittää, Nurminen sanoo.

– Se puoli, joilla on drooneissa etulyöntiasema, paremmat kalustot ja kekseliäisyyttä niiden kehittämiseksi, muun muassa ohjaussysteemien sotkemiseen ja elektroniseen sodankäyntiin, se puoli on välittömästi voitolla, Nurminen kuvaa.

Ukrainalaisten droonipommitusryhmät ovat piikki venäläisten lihassa. Ei ihme, sillä ryhmän työskentely on Nurmisen mukaan erittäin intensiivistä, koordinoitua ja tavoitteellista työskentelyä venäläisten heikentämiseksi.

– Kun on mahdollisuus iskeä, niin silloin isketään. Tavoite on maksimaalisen tuhon aiheuttaminen hyökkääville venäläisille. Se ei ole mitään sohimista vaan laskelmoitua toimintaa.

Droonit ovat nousseet poikkeukselliseen asemaan. Niitä käytetään tiedusteluun ja pommitukseen, mutta niillä viedään myös pahoissa paikoissa olevissa oleville sotilaille lääkintätarvikkeita, lisäammuksia ja ruokaa.

Vampyyri-droonin pommeja valmistellaan metsikön kätköissä.

Öisin isketään, päivisin huolletaan

Päivät vietetään korsuissa huoltaen varusteita ja ihmisiä, koska drooni-iskut suoritetaan pääosin öisin, pimeän turvin.

Päivisin kyseissä ryhmässä valmistellaan ammuksia, miinoja, ja niin kutsuttujen vampyyri-droonien akkuja.

"Vampyyri" tunnetaan venäläisten kesken Baba Jagana; kansantarun kauhistuttavana lentävänä noitana.

Perheistä ei juuri puhuta.

– Totta kai siellä soitellaan puolisoille, kun Starlink-yhteys pääosin kuitenkin toimii. Heillä on yhteys ulkomaailmaan ja omaan siviilielämäänsä, joka on jäänyt sotatoimien takia etäyhteyksien varaan.

Ruoka ja juoma on yksinkertaista, mutta niiltä harvoilta lomapäiviltä, joita sotilaat ovat saaneet, ovat he tuoneet kotoaan mukanaan joitakin herkkuja. Korsuissa on tarpeeksi kuiva ja lämmin, jotta miehet voivat tarvittaessa majoittua siellä kuukausien ajan.

Droonipommittajilla on tarvetta torkuille satuinnaisiin aikoihin vuorokaudesta. Kuvassa nukutaan iltapäivällä.

Huumori ja motivaatio kunnossa

Nurminen kuvailee tapaamansa ryhmää määrätietoiseksi. Taistelutahto näkyy myös hyvän hengen luomisena ja joustamisena.

– Näissä tehtävissä on jatkuvassa ja äärimmäisessä vaarassa olevia henkilöitä. Siellä ei tiukkapipoja siis näy.

Huumori myös kukkii ja kaikki ovat valmiita venymisiin, kaverin henki on jokaisen paikallaolijan käsissä, Nurminen sanoo.

Kun sotilaat pitävät yhteyttä perheisiinsä ja siviilielämäänsä, eivät he ole tipahtaneet maailmanpolitiikankaan kelkasta. Neuvottelut sodasta, presidentti Donald Trumpin sanomiset, Venäjän tekemiset ja Ukrainan tavoitteet ovat hyvin tiedossa.

– Jos asiasta kysyy, niin teräviä ja viiltäviä huomioita saattaa tulla. Julkilausuttu asia on se, että tässä käydään sotaa ja hoidamme itse itsemme niillä välineillä, mitä meillä on. Mutta ei siellä missään umpiossa olla.

Kahvit yöllisiä pommituslentoja tekevillä ukrainalaistaisteilijoilla hoituvat propaanikeittimellä.