Vantaan kouluampumista todistaneet lapset pääsivät uusiin tiloihin – näin entisen luokkahuoneen käy

– Luokassa ei ole enää mitään jälkiä (tapahtuneesta). Luokka on heti laitettu kuntoon ja korjattu. Kaikki on niin kuin ennallaan. Kyllä me se jossain vaiheessa otetaan se opetuskäyttöön normaalisti; varmaankin sitten, kun seuraava vuosi lähtee käyntiin. Eli ei siinä ole sellaista. Ne ovat nämä oppilaat, jotka olivat luokassa juuri sillä hetkellä kun se on tapahtunut, niin on parempi, että heille on järjestetty opetus muissa Viertolan koulun tiloissa.