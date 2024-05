Poliisilta uutta tietoa Viertolan sankariopettajan päättäväisestä toiminnasta – saattoi pelastaa henkiä

Laukausten seurauksena yksi 12-vuotias poika kuoli ja kaksi saman ikäistä tyttöä haavoittui. Toinen on päässyt jo pois sairaasta , mutta toinen on poliisin viimeisimpien tietojen mukaan kriittisessä tilassa.

Poliisi ylistää opettajan kylmähermoista toimintaa

Poika oli aikonut ampua useamman

Viertolan ampuja on kertonut poliisille kuulusteluissa ajatuksistaan ainakin jonkin verran.

– Hän on jollain tasolla avannut tätä suunnitelmaansa ja puhunut useasta henkilöstä. Sattuneesta syystä teko on keskeytynyt ja lopputulema on tämä, Särkkä kertoo.