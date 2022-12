Poliisi varautuu yläasteikäisten nuorten joukkotappelun uhkaan Espoossa – "Useamman henkilön yhteenotosta puhutaan"

Komisario Hannu Väänänen kertoo MTV Uutisille, että kyseessä on joukkotappelun uhka. Tieto on tullut nuorilta itseltään.

Varmuutta ei ole siitä minkä ikäisistä nuorista puhutaan tai kuinka suuresta joukosta, mutta kyseessä on tiettävästi yläasteikäiset, noin viidentoista ikävuoden korvilla olevat nuoret, ja mukana on mahdollisesti vanhempiakin, kertoo Väänänen.

– Ei ole ollut puhetta kättä pidemmästä, mutta ikävän usein nuorien on havaittu kantavan mukanaan astaloita ja puukkoja. Erikseen näistä ei ole nyt puhuttu, mutta valitettavan yleistä se on.

Nuoret haluavat itsekin apua

Viime aikoina on puhuttu paljon nuorten keskuudessa yleistyneestä väkivallasta ja ryöstöistä. Ilmiö ei ole vieras Espoossakaan.

Väänäsen mukaan on huolestuttavaa, että jotkut nuorista pyrkivät liian usein ratkaisemaan ongelmia väkivallalla.

Hän toivoo, että yhä useampi nuori oppisi ymmärtämään, että väkivalta ei tuo ratkaisua ongelmiin, vaan vain syventää niitä. Väkivallasta on aina vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia sekä sen käyttäjille että sen kohteeksi joutuville, poliisi korostaa.

– Kaikkein tärkeintä tässä on se, että nuoret itse kokevat väkivallan ongelmaksi, ja että he haluavat aikuisten ja viranomaisten apua. Juuri niin sen pitäisi ollakin. Se on se suurin viesti tässä.