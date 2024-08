Kolme lapsipuukotusta vain viikossa – poliisi huolissaan, ihmiset peloissaan

– On tullut paljon tällaisia tapauksia nyt ilmi. On se huolestuttavaa ja pelottavaa, toteaa Minka Rönnberg .

Viikon sisällä on kirjattu yhteensä kolme alaikäisten parissa tapahtunutta puukotusta: Vantaalla, Tuusulassa ja Jyväskylässä. Vammat ovat olleet vakavia. Heinäkuussa Espoossa epäilty puukottaja oli ainoastaan 13-vuotias.

Poliisi: Sijoituslapset ajautuvat helposti rikollisuuteen

Poliisin havaintojen mukaan nuoret kantavat yhä useammin mukanaan teräasetta. Nyt on liikuttu uhkailuista järeämpään väkivaltaan.

– Nyt on siirrytty veitsien osalta siihen, että niitä on vahingoittamistarkoituksessa käytetty ihmisiin. Poliisi on hyvin huolissaan, sanoo rikoskomisario Sampsa Aukio Itä-Uudenmaan poliisilaitoksesta.