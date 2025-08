Viisi nuorta pahoinpiteli yhden henkilön – poliisi: Raukkamaista

Lounais-Suomen poliisi tutkii Porin Kirjurinluodossa sunnuntain vastaisena yönä tapahtunutta törkeää pahoinpitelyä.

Viisi nuorta pahoinpiteli joukolla yhden henkilön Porin Kirjurinluodossa, kertoo Lounais-Suomen poliisi Facebook-julkaisussaan.

Teon jälkeen epäillyt nuoret pakenivat paikalta. Poliisi on saanut yhden nuorista kiinni ja selvittää muiden henkilöllisyyksiä.

Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä sen tekotavan vuoksi.

– Yhteiskunnassa on rajoja, joita ei pidä ylittää. Kun viisi ihmistä hakkaa yhden, ei kyse ole voimannäytöstä tai kiusaamisesta. Kyse on julmasta väkivallasta, ja sellaisella on aina seurauksia. Silloin ollaan jo kaukana rajan väärällä puolella, ja sieltä voi olla hankalaa palata, Lounais-Suomen poliisi kirjoittaa julkaisussaan.

Vakava viesti poliisilta nuorille

Meneillään on koululaisten viimeinen lomaviikonloppu ennen uuden lukuvuoden alkua. Poliisin mukaan väkivaltaa ei pysäytetä katseilla, vaan teoilla, ja hiljainen hyväksyntä mahdollistaa seuraavan uhrin.

– Jos todistat tällaista, kerro, mitä näit. Jos tunnet tällaisen teon tekijän tai uhrin, älä vaikene. Joukko löytää aina heikompansa, poliisi kirjoittaa.

Poliisi muistuttaa, että rikosoikeudellinen vastuu ei katoa nuoruuden vuoksi ja nimet kaivetaan esille. Tekojen seuraukset voivat olla mukana tekijän ja uhrin elämässä vielä vuosien päästä.

Poliisin mukaan yksikään nuori ei saa aloittaa kouluvuotta pelossa.

– Meidän pitäisi olla yhteiskunnassa, jossa ketään ei hakata raukkamaisesti ja joukolla, ja jossa väkivalta ei ole kenenkään oikeus.

