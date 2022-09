Poliisi vaatii väkivaltaisille jalkapallohuligaaneille porttikieltoa otteluihin: "Joukkotappeluilla ei ole mitään tekemistä urheilun kanssa"

Tällaisia järjestettyjä tappeluita on poliisin mukaan useita vuosittain. Poliisin mukaan huligaanien motiivit eivät liity millään tavalla urheiluun.

– Kyllähän meidän täytyy lainsäädäntöuudistuksia tehdä. Toivotaan, että oikeusministeriö aloittaa sen valmistelun mahdollisimman pian. Se tarkoittaa porttikieltojärjestelmän luomista Suomeen, joka on käytössä valtaosassa muista maista.

Poliisi sai vihiä videosta jo tuoreeltaan

Viimeisin Stadin Derby oli "kamalinta", mitä Suomessa on nähty

Järvenpään mielestä kyseinen Stadin Derby oli "kamalin paikka", jota on nähty suomalaisessa jalkapallokulttuurissa.

– Pakko on kysyä, miten hyvin järjestäjät ovat suorittaneet etukäteistarkastuksia, jos siellä palaa 100–150 soihtua ja ne on saatu tuotua sisälle katsomoon. Joku on järjestelyissä pettänyt.