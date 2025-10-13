Rikospaikan Murharyhmää puhutti HIFK:n niin sanottujen ultrakannattajien hyökkäys töölöläiseen ravintolaan perjantaina 3.lokakuuta.

Iskusta epäillään kymmentä huligaania, jotka on vangittu epäiltyinä törkeästä pahoinpitelystä ja vahingonteosta.

– Tämä termistö on aina vähän epäselvä. Me emme näe, että ultrakannattaja automaattisesti on sellainen, joka aiheuttaa ongelmia. Toki ultrakannattajat ovat sellaisia, jotka suhtautuvat hyvin intohimoisesti kannattamiseen ja omaan joukkueeseensa, Murharyhmässä vieraillut Palloliiton tapahtumatoiminnon päällikkö Kalle Marttinen sanoi.

– Puhumme yleensä riskikannattajista, kun kyse on häiriökäyttämisestä. Huliganismilla taas on vanhat juuret, ja se liittyy enemmän järjestäytyneeseen toimintaan, jonka tavoitteena on aiheuttaa ehkä myös väkivaltaa.

Vakavaa väkivaltaa

Entinen väkivaltarikostutkija Petri Rainiala ja asianajaja Riitta Leppiniemi tuomitsivat iskun selkeäksi väkivaltateoksi.

– Vieroksun sitä, että tämäntapaisen toiminnan yhteydessä edes puhutaan kannattajista. Nyt puhutaan siitä, että heidän epäillään tehneen vakavia rikoksia, Leppiniemi totesi.

Huligaanit potkivat maassa maannutta uhria muun muassa päähän. Uhri sai vakavia vammoja. Ravintolan ikkunasta sisään huligaanit heittivät kivenlohkareen.

– Tässä ollaan kaukana jalkapallosta. Tällaisesta aiheutuu sivullisillekin vaaraa, Rainiala lisäsi.

HIFK:n huligaanit luulivat mitä ilmeisemmin, että baarin sisällä oli enemmänkin HJK:n kannattajia. Tosi asiassa ravintolassa oli enimmäkseen Jokereiden faneja.

– Kylmä fakta on se, että varsinkin tänä vuonna erityisesti HJK:n ja HIFK:n välillä näitä yhteenottoja on ollut. Toki historiassa on muitakin ja valitettavasti välillä myös jääkiekon puolella, Marttinen sanoi.

Lue myös: Hyppypotkusta tunnettu uusnatsi epäiltynä Töölön joukkopahoinpitelystä

Kahdella uusnatsitaustaa

Rikoksista epäiltyjen joukossa on ainakin kaksi uusnatsia, joilla molemmilla on väkivaltarikostaustaa. Toinen heistä tuomittiin aikanaan asema-aukion hyppypotkusta yli kahden vuoden vankeuteen.

Leppiniemen ja Rainialan mielestä huliganismissa pitäisi rangaistusta mitattaessa miettiä myös mahdollisen koventamisperusteen soveltamista, jos on aiemmin syyllistynyt vastaaviin vakaviin rikoksiin tai toiminnassa on suunnitelmallisuutta.

– Puhutaan järjestäytyneestä rikollisuudesta tai rikollisjoukkoon osallistumisesta. Kyllä tässä sellainen tulee mieleen, Leppiniemi sanoi.

– Joka tapauksessa rangaistuksen mittaamisessa tällainen suunnitelmallisuus pitäisi ottaa huomioon, Rainiala lisäsi.

Marttisen mukaan kokonaista kannattajaryhmää ei voi leimata yksilöiden tekojen perusteella. Hän myös muistutti, että monissa muissa maissa, kuten vaikkapa Ruotsissa, tilanne on paljon pahempi.

– Balkanin maissa, esimerkiksi Serbiassa kannattajilla saattaa olla suoria kytköksiä rikollisjärjestöhiin.

Leppiniemi toivoo, että urheiluseurat kollegiona, urheilijat ja idolit itse ja myös fanit toisivat nykyistä selkeämmin esille, että väkivalta ei kannattamiseen kuulu eikä sitä hyväksytä.

Rainiala pohtisi porttikieltojen tehokkaampaa käyttöönottoa.

– Jos kerran riskihenkilöt tiedetään, minkä takia heitä päästetään tapahtumiin.

Katso videolta Murharyhmän koko keskustelu Rikospaikassa. Rikospaikka keskiviikkona kello 21 alkaen MTV Katsomossa ja kello 22.35 MTV3-kanavalla.