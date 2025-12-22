Poliisi on ottanut taposta epäiltynä kiinni 1960-luvulla syntyneen miehen.
Yksi henkilö menehtyi Nivalassa perjantaina tapahtuneessa asuinrakennuksen tulipalossa. Poliisi tutkii tapahtumia tappona.
Poliisi sai hätäkeskukselta perjantaina 19. joulukuuta kello 15.37 tehtävän, jonka mukaan asuinrakennus oli Nivalan Sahankadulla ilmiliekeissä. Asunnossa kirjoilla ollut henkilö löytyi sammutustöiden aikana palaneesta asunnosta menehtyneenä.
Poliisi aloitti tutkinnan ensin palosyyn ja kuolemansyyn tutkintana, mutta tutkinnassa ilmenneiden seikkojen vuoksi tapauksessa on syytä epäillä tappoa.
