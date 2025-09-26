Itä-Uudenmaan poliisi julkaisi Facebookissa pysäyttävän viestin lasten ja nuorten huoltajille. Onnettomuuspaikalla kuvaaminen voi loukata uhrien ja omaisten tunteita sekä lisätä heidän kärsimystään.

Itä-Uudenmaan poliisilla on painavaa sanottavaa lasten ja nuorten huoltajille. Facebookissa julkaistussa viestissä kehotetaan, että kodeissa käytäisiin läpi ilmiötä, johon poliisi kertoo eilen törmänneensä karulla tavalla.

Poliisi kertoo, että Vantaan Korson rautatieasemalla tapahtui torstaina henkilövahinko, jossa menehtyi nuori henkilö.

– Paikalla oli tapahtumahetkellä nuoria, jotka olivat kuvanneet onnettomuuden jälkeen tapahtumapaikkaa ja jopa uhrista oltiin otettu kuvia, julkaisussa kirjoitetaan.

Poliisin mukaan kuvia ja videoita on saatettu jakaa ja näyttää muille lapsille ja nuorille.

Poliisi uskoo, että materiaali on järkyttävää katsottavaa ja pitää sen kuvaamista erittäin epäkunnioittavana uhria kohtaan.

Tapauksesta on aloitettu kuolemansyyn tutkinta.

Viesti huoltajille

Poliisi toivoo, että huoltajat keskustelisivat lasten ja nuorten kanssa siitä, kuinka onnettomuuspaikalla kuvaaminen voi loukata uhrien ja omaisten tunteita sekä lisätä heidän henkistä kärsimystään.

– Lisäksi onnettomuuspaikalla kuvaaminen on vaarallista kuvaajalle itselleen sekä muille tielläliikkujille ja se voi häiritä pelastustyöntekijöiden työtä.

Jos lapsi tai nuori on nähnyt eilisestä tilanteesta kuvattua materiaalia ja tarvitsee sen vuoksi keskusteluapua, pyydämme ottamaan yhteyttä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystykseen 09-41915800 tai lapsen koulun oppilashuoltoon.