Oulun poliisi pyysi tiistaina Facebookissa havaintoja poliisimönkijän kyydistä löytyneen seepran omistajasta.
Poliisi epäili, että omistaja oli jättänyt seepransa vahingossa 30. elokuuta Oulun kauppatorille, jossa vietettiin Poliisin päivää.
– Tapahtumassa oli mahdollista tutustua poliisimönkijään ja istua sen kyydissä. Kello 10–14 mönkijän päälle ilmestyi yksinäinen seeprankaltainen eläin, jonka poliisi otti haltuunsa, päivityksessä selvitettiin.
Poliisi julkaisi myös seepran tuntomerkit.
- Se on pehmeä ja mustavalkoraidallinen.
- Sillä on hymyilevät kasvot ja päälaella harmaa harja.
- Yleisolemus hyvin rakastettu ja halattu.
- Seepra on noin 30 senttiä pitkä.
– Tiedätkö jotakin tapauksesta? Vihjeet ja havainnot seepran omistajasta voi toimittaa Oulun poliisilaitokselle viestillä Whatsapp-numeroon 050 305 0132, poliisi vielä ohjeisti.
Poliisin toimintaa kiiteltiin kommenteissa ylenpalttisesti.
Ilmoituksella oli myös tehoa: tänään keskiviikkona aamulla tulleen päivityksen mukaan seepran omistaja oli löytynyt.