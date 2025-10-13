Riku Purtola joutui kesällä moottoripyörällä vakavaan hirvikolariin.
Klamydian entinen rumpali Riku Purtola kertoo Facebook-tilillään tekemässään julkaisussa joutuneensa kesällä vakavaan hirvikolariin ollessaan liikkeellä moottoripyörällä.
Päivityksen mukaan Purtolan hengen pelasti näyttelijä Linda Wiklund, joka sattui ajamaan tapahtumapaikan ohi ollessaan matkalla mökilleen lähdettyään Naantalista teatteriesityksen jälkeen. Wiklund kertoi asiasta Me Naiset -lehdessä.
Hän oli hätäkeskuksen ohjeiden mukaan aloittanut maassa mahallaan maanneen Purtolan elvytyksen.
– Elossa!!! Tasan kolme kuukautta sitten lähdin Himokselta kotiin aavistamatta, että se kotimatka tulee kestämään pidempään, kun oli meininki.
– Linda Wiklundille kiitokset, että sain viettää omia ja poikani synttäreitä syyskuussa sekä kaikkia ihmisiä, jotka minua onnittelivat sekä ovat hoidossa käyneet katsomassa tai muuten muistaneet. Olette tärkeitä kaikki, Purtola kirjoittaa päivityksessään.
Julkaisussaan Purtola on jakanut myös kuvat moottoripyörästään mitä ilmeisimmin onnettomuuden jälkeen, itsestään sairaalahoidossa, sekä onnettomuudesta kertoneista artikkeleista.
Purtola jätti Klamydia-yhtyeen vuoden 2019 joulukuussa.