Kaksi kuolonuhria vaatinutta tapausta tutkitaan tällä hetkellä onnettomuutena.

Pohjois-Savossa Joroisissa poliisi jatkaa tutkintaansa lauantain räjähdysmäisen tulipalon jäljiltä.

Kaksi ihmistä kuoli, kun Hotelli Joronjäljen parkkipaikalla räjähti eilen puolenpäivän aikaan pakettiauto.

Poliisi kuulee myös paikalla olleita ihmisiä.

– Tässä on haasteena se, että paikassa on majoittujia eri puolilta, eri maista, porukka on tullut ja mennyt, kertoo ylikonstaapeli Toni Reinikainen Itä-Suomen poliisista.

Tällä hetkellä tapahtunutta tutkitaan onnettomuutena eikä viitteitä tahallisesta rikollisesta toiminnasta ole.

– Tietenkin tällaisessa isossa monimutkaisessa asiassa usein tutkintanimikkeet muuttuvat, kun saadaan jotakin selville tai jotakin poissuljettua. Se ei ole vielä naulattu kiinni, Reinikainen toteaa.

Uhrit löytyivät piha-alueelta

MTV Uutiset kertoi eilen, että hotellin omistaja Auvo Puurtinen epäili, että räjähdyksellä voisi olla myös kolmas uhri. Puurtinen kertoi, että hän ei ollut tavoittanut yhtä hotellin asukasta enää tapahtuman jälkeen.

– Tällä hetkellä puhutaan kahdesta uhrista, Reinikainen täsmentää.

Hän tarkentaa myös, että huhut kahdesta räjähtäneestä autosta eivät pidä paikkaansa.

– Näyttää siltä, että yksi auto on aiheuttanut tämän, ja muut vauriot ovat tämän yhden auton jäljiltä.