Nick Reineriä syytetään vanhempiensa murhista. Keskiviikkona hänet nähtiin ensimmäistä kertaa median edessä vanhempien kuoleman jälkeen.

Vanhempiensa Rob Reinerin ja Michele Singerin murhista syytetty Nick Reiner, 32, saapui oikeuteen keskiviikkona Los Angelesissa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hänet nähtiin median edessä vanhempien kuoleman jälkeen.

Sky Newsin mukaan mies nähtiin lyhyessä kuulemissa oikeussalissa. Hänen yllään oli farkut ja itsensä vahingoittamisen estävä liivi ilman paitaa. Media ei saanut kuvata huoneessa.

Reiner ei puhunut kuin oikeuksiensa luvun aikana. Seuraava oikeudenkäyntipäivä asetettiin 7. tammikuuta.

Nick Reineriä edustaa oikeudenkäynnissä julkisuuden henkilöiden asianajajana tunnettu Alan Jackson, joka on edustanut muun muassa Harvey Weinsteiniä ja Kevin Spaceya.

Nick Reinerin asianaja Alan Jackson saapumassa oikeuteen keskiviikkona.EPA/TED SOQUI

Jackson puhui toimittajille pikaisen oikeusistunnon jälkeen. Hän vetosi ihmisiin "olemaan tuomitsematta liian nopeasti".

Hän kutsui tilannetta Reinerien perhettä kohdanneeksi "hirvittäväksi tragediaksi".

Jackson viittasi sen jälkeen "tapaukseen liittyviin monimutkaisiin ja vakaviin kysymyksiin", joita on käsiteltävä ja tutkittava perusteellisesti.

Elokuvaohjaaja Rob Reiner ja hänen vaimonsa Michele Singer löydettiin sunnuntaina kuolleina asunnostaan Kalifornian Brentwoodissa.