Mikä räjäytti kerrostalon seinän auki Varkaudessa? Nämä vaihtoehdot on suljettu pois

Rakennuksesta pelastettiin neljä ihmistä. He eivät saaneet vakavia vammoja.

On yhä arvoitus, mistä räjähdys sai alkunsa.

– Aiemmin poliisi on kertonut, että kyse ei ole ollut minkäänlaisesta sotilasräjähteestä, eikä teollisuusräjähteestä. Myöskään huumeiden valmistamiseen liittyvä räjähdys ei ole kyseessä, eikä myöskään omatekoinen pommi. Se rajaa aikamoiseen marginaaliin mahdolliset räjähdyssyyt, raportoi MTV Uutisten toimittaja Ville Kettunen paikan päältä.

– Hyvin pahalta näyttää. Patteri on kokonaan ulkona tuolta rakennuksesta ja iso osa seinää on irronnut ja myös tuo ranskalainen parveke. Todella pahaa jälkeä. Koko rakennus on asuinkelvoton tällä hetkellä, Kettunen kuvailee.