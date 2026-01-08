Mies jäi teräsputkien alle.
Mies, 55, on kuollut työtapaturmassa torstaina Raaseporin Tammisaaressa.
Ensitietojen perusteella onnettomuus tapahtui, kun nosturin avulla oli purettu teräsputkia ajoneuvoyhdistelmän kyydistä.
Purkamisen yhteydessä kuorma oli lähtenyt liikkeelle hallitsemattomasti, minkä seurauksena menehtynyt mies jäi puristuksiin teräsputkien alle.
Mies kuoli tapahtumapaikalla.
Asiasta kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi.
Poliisi kertoo tutkivansa tapahtunutta työtapaturmana, kuolemansyyn selvittämisenä sekä kuolemantuottamuksena.
– Nimikkeet voivat tarkentua, kun esitutkinta etenee ja tiedot tapahtumankulusta sekä eri osallisten vastuista tarkentuvat, sanoo yleisjohtaja, rikoskomisario Jussi-Pekka Laaksonen tiedotteessa.