Yle: Peltipoliisien välähdyskynnystä on nostettu – "Ei välttämättä ihan sakkorajalle, mutta..."

Peltipoliisit ovat tänä vuonna välkkyneet yli puolta harvemmin kuin kolme vuotta sitten. Ennen koronaa tolpat välähtivät tammi–toukokuussa selvästi yli 100 000 kertaa, kun taas tänä vuonna määrä on ollut noin 50 000.

– Rajaa on ylennetty. Ei välttämättä ihan sakkorajalle, mutta niin, että vain korkeampia liikennevirhemaksuja kirjoitetaan, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen poliisihallituksesta kertoo Ylelle.

7–8 km/h:n ylityksestä on seurauksena liikennevirhemaksu. Sakon rajana on puolestaan 21 km/h:n ylitys. Huomautusten lähettämisestä luopuminen kaksi vuotta sitten vähensi työmäärän puoleen, mutta sittemmin työt ovat päässeet jälleen kasautumaan.

Ylen haastatteleman Ihalaisen mukaan automaattikameroiden ottamien kuvien käsittelyä on hidastanut sekä uusi tieliikennelaki että Ukrainan sota. Poliisin resursseja on sidottu muun muassa pakolaisten haastattelemiseen, mikä on ollut pois muusta työstä.