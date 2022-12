Poliisi epäilee tätä miestä kadonneen Katjan taposta – mies liittyy myös kadonneen Saaran tapaukseen: Muita epäiltyjä pahoinpideltyjä pyydetään ottamaan yhteyttä

Poliisin tiedotteen mukaan epäilty henkirikos on tapahtunut elokuun puolivälin jälkeen. Poliisi epäilee, että kadonneeksi ilmoitettu Katja Miinalainen on joutunut henkirikoksen uhriksi.

– Epäilty on tutkimustemme perusteella ajeluttanut useita naisia ympäri Suomen eri aikoina. Poliisi on identifioinut Moringin matkassa olleita naisia, jotka ovat kertoneet epäillyn heihin kohdistamasta väkivallasta. Uskomme, että tällaisia henkilöitä on ollut vuosien saatossa enemmänkin kuin on poliisin tiedossa. On erittäin tärkeää tavoittaa muut mahdolliset uhrit, kertoo tutkinnanjohtaja Mari Päivärinta.