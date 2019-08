Poliisi julkaisi mystisen tiedotteen – komisario valottaa taustoja: "Kun tuon sen julkisuuteen, osa ajattelee, etteivät he halua ollenkaan sekaantua tällaiseen juttuun"

Poliisitiedotteet eivät kuitenkaan vastaa kaikkein kiinnostavimpiin kysymyksiin. Mitä oikeastaan epäillään tapahtuneen? Mitä epäilty törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen on oikeastaan ollut, ja mitä keskellä Petsamonkatua on tapahtunut?

Haluamme silminnäkijähavaintoja autojen liikkeistä. Meillä on tiedossa kuskit, rekisterinumerot ja muut, mutta haluamme tietää, mitä autojen välillä on tapahtunut ja mitä ihmiset ovat havainneet.

Sehän se on. Ihmiset ovat tehneet havaintoja. Jos sanon, että auto on ajanut lujaa, ihmiset sanovat, että on ajettu lujaa. Jos kerron ihmisille, mistä se [rikosnimike] tulee, todistajat helposti sanovat, että niinhän he näkivätkin. Sen takia haluaisin [kuulla suoraan] ihmisiltä, mitä he ovat havainneet.